Nachdem ein völlig betrunkener 41-Jähriger in einem Supermarkt beim Stehlen erwischt worden war, flüchtete er mit einem Kleintransporter. Mitarbeiter der Müllabfuhr beobachteten den Vorfall und zögerten nicht lange: Sie nahmen die Verfolgung auf.

Der Ladendetektiv des Geschäftes in Sonnefeld (Landkreis Coburg) hatte den 41-Jährigen am Dienstagvormittag (7. März 2023) gegen 11.45 Uhr dabei erwischt, als er mit unbezahlten Lebensmitteln und einer Flasche Schnaps im Wert von über 10 Euro schnurstracks an der Kasse vorbeilief. Auf den Diebstahl angesprochen zeigte sich der Mann "äußerst unkooperativ", wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg berichtete. Er stieg in einen Kleintransporter und suchte das Weite.

Ladendieb flüchtet in Sonnefeld: Müllabfuhr nimmt Verfolgung auf

Mitarbeiter der Müllabfuhr wollten den Mann aber nicht entkommen lassen: Als sie den Vorfall mitbekamen, ergriffen sie die Initiative und nahmen die Verfolgung des Flüchtigen auf. Während der Fahrt von Sonnefeld nach Weidhausen bei Coburg verständigten die Verfolger per Notruf die Polizei. Schließlich ging der Mann ihnen ins Netz: Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sonnefelder Straße konnte der flüchtige Dieb von den Männern in ihrem Müllwagen festgehalten werden. Schließlich brachten Beamte den unkooperativen 41-Jährigen aus dem Fahrzeug und legten ihm Handfesseln an.

Wie sich herausstellte, hatte der 41-jährige Bauarbeiter einen Teil der gestohlenen Lebensmittel bereits unterwegs verzehrt. Außerdem wehte den Beamten eine ordentliche Fahne entgegen: Der Mann hatte knapp 1,8 Promille. Bei der Durchsuchung des Kleintransporters fanden die Polizisten dann auch noch ein verbotenes Springmesser.

Nun wird sich der Mann wegen Ladendiebstahls, Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten müssen. Neben dem Messer nahmen die Beamten ihm auch den Führerschein und den Wagenschlüssel ab.

Vorschaubild: © Uwe Zucchi/dpa (Symbolfoto)