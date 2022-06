Am Samstag (18. Juni 2022) kam es in Rödental zu einem Streit zwischen vier Männern. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Gegen 19.30 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf und meldete eine Schlägerei in der Oelslauer Straße.

Drei Männer sollen einen 39-Jährigen zu Boden geschlagen haben. Ein 25-Jähriger soll anschließend gegen den Kopf des Mannes getreten haben, während dieser am Boden lag. Das Opfer erlitt bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde im Gesicht.

Das Trio ergriff danach die Flucht, wurde aber nach kurzer Zeit von der Polizei Neustadt bei Coburg festgenommen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg haben Ermittlungen gegen die Männer aufgenommen.

Der 25 Jahre alte Tatverdächtige wurde bereits einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlages erlassen. Er sitzt mittlerweile im Gefängnis. Die beiden anderen Verdächtigen müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

