Der Krampus kommt nach Rödental und Neustadt. Oder besser gesagt 30 von ihnen, wie die Initiatoren Stefan Franzke vom Funkhaus Rödental und Daniel Volk vom Rödentaler Biergarten "Spatzl und Spezl" auf der Veranstaltungswebseite verraten.

Ein ernsteres Thema steht jedoch hinter dem Spektakel: Es ist eine Benefiz-Veranstaltung für das Coburger Sozialkaufhaus "Hartz und Herzlich", dem es finanziell momentan nicht so gut gehe, so Franzke. Auch das Tierheim Coburg soll von Spenden profitieren.

Krampus-Lauf in Rödental soll Sozialkaufhaus helfen - "für Coburg existenziell wichtig"

Daniel Volk kennt Krampusläufe aus Österreich. Der Krampus tritt dort als Begleiter des Nikolaus in Erscheinung. Jetzt werden die Schreckgestalten gewissermaßen nach Rödental und Neustadt "importiert", wie Franzke es nennt. In Franken seien eher die Pelzmärtel bekannt, die am Martinstag Gaben bringen. Menschen, die Sorge vor der Rüpelhaftigkeit der Krampusse haben, kann Franzke beruhigen. "Wir werden sie etwas bremsen. Mit Rasseln werden sie aber natürlich Krach machen."

Auf diese Weise sei das Event auch für Kinder geeignet. Vor Ort werde es Kleinigkeiten für sie geben - und auch der Nikolaus und das Christkind sollen zugegen sein. Am Samstag (17. Dezember 2022) startet der Umzug in Rödental um 18 Uhr in der alten Orangerie am Schloss Rosenau. Ziel des Laufs sei der kleine Weihnachtsmarkt bei "Spatzl und Spezl". Um 19.30 Uhr gebe es hier dann das Krampus-Spektakel. "Wir werden ein paar Öfen aufstellen. Keiner muss frieren", sagt Franzke. Und natürlich gebe es Glühwein.

Die Veranstalter hätten für den Samstag zudem den Schirmherren und Landtagsabgeordneten Martin Mittag (CSU) gewinnen können. Auch Landrat Sebastian Straubel (CSU) und die zweite Vorsitzende des ehrenamtlich betriebenen Sozialkaufhauses, Barbara Kammerscheid, würden kommen. "Die Einrichtung ist für Coburg existenziell wichtig", so Franzke. Immer mehr Menschen suchten nach Unterstützung. "Jeder Euro, der in die Spendenbox kommt, ist ein guter Euro", betont Franzke.

Am Sonntag kommen die Krampusse nach Neustadt

Am Sonntag (18. Dezember 2022) suchen die Krampusse dann Neustadt heim. Los geht es um 10.30 Uhr auf dem Schützenplatz und um 12 Uhr startet das Spektakel auf dem Marktplatz. Wer einfach so spenden möchte, findet online das Spendenkonto. Stefan Franzke versichert diesbezüglich: Es sei das Konto des Sozialkaufhauses Rödental - so komme jeder Cent sicher an.