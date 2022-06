Bei einem Verkehrsunfall in Rödental im Landkreis Coburg wurden vier Personen verletzt, ein Hubschrauber kam zur Bergung angeflogen.

Am Mittwochmittag befuhr ein 66-jähriger Mann aus Sonneberg gemeinsam mit seiner 71-jährigen Beifahrerin die Coburger Straße von Coburg aus kommend zunächst in Fahrtrichtung Rödental. Am Ortseingang vom Rödental wollte er mit seinem Pkw, welcher noch mit einem Anhänger versehen war, nach links in die Rudolf-Diesel-Straße zu einem dortigen Möbelhaus abbiegen.

Schwerer Unfall in Rödental: Autos prallen beim Abbiegen zusammen

Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Wagen, in dem eine 40-jährige Frau aus Coburg und ihre zehnjährige Tochter saßen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Hubschrauber bringt Mutter (40) in Klinik

Alle Personen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in verschieden Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen musste die 40-jährige Frau aus Coburg mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Der gesamte Kreuzungsbereich wurde für die Dauer von etwa zwei Stunden bis zur Beendigung der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro, wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg berichtet. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter angefordert.

Am selben Tag ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall im Kreis Coburg, zu dem ebenfalls ein Rettungshubschrauber hinzugezogen wurde.

Vorschaubild: © NEWS5/Ittig