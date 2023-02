Nach dem Aussteigen aus einem Bus wurde ein neunjähriger Junge in Mittelberg von einem Auto angefahren. Kurz vor 16.45 Uhr stieg der Schüler aus dem Linienbus in der Mittelberger Straße aus und lief vorne am Bus vorbei auf die Straße.

Ohne das heranfahrende Auto zu bemerken, betrat der Bub die Fahrbahn, wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg mitteilte.

Rödental: Junge wird von Auto erfasst und schlägt auf Motorhaube auf

Im Außenspiegel sah der Busfahrer einen herannahenden Wagen und hupte, um den Jungen zu warnen. Dennoch lief der Neunjährige weiter und wurde von der 21-jährigen Autofahrerin frontal erfasst. Der Schüler schlug auf der Motorhaube auf und zog sich dabei glücklicherweise nur eine Beule am Kopf zu.

Mit dem Rettungsdienst kam der Junge anschließend ins Klinikum. Am Auto der jungen Frau blieb eine Delle in der Motorhaube zurück, die mit gut 500 Euro zu Buche steht.

Aus der Region: Junge (11) bei Diebstahl in Drogerie erwischt

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com