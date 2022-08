Rödental vor 57 Minuten

Gewitter

Blitzeinschlag löste verheerendes Feuer aus - Einsatzkräfte "wünschen viel Kraft für Wiederaufbau"

Ein Blitz ist im Zuge des Gewitters am Freitagabend in Rödental im Kreis Coburg in ein Dach eingeschlagen. Das Wohnhaus geriet daraufhin in Brand.