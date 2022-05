Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Coburg vom 1. Mai 2022

Stadtgebiet Coburg

Trunkenheitsfahrt

Coburg. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 20.30 Uhr, stellten die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Der anschließende Test brachte dann beim 57-Jährigen ein Ergebnis von 1,2 Promille, was eine Blutentnahme im Klinikum Coburg sowie die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssel und des Führerscheines nach sich zog.

Landkreis Coburg

Unfallflucht

Grub am Forst. In der Nacht von Freitag auf Samstag parkte eine Dame ihren Pkw Volvo auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Coburger Straße. Am Samstagmorgen stellte sie dann einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Bei den noch vor Ort abgestellten Pkw konnte sie an einem VW ein passendes Schadensbild feststellen und fertigte von dem Pkw ein Foto. Ob dieser Pkw für den Unfall in Frage kommt, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Randalierer in Ebersdorf bei Coburg

Ebersdorf bei Coburg. Am frühen Sonntagmorgen zog eine Gruppe Betrunkener durch den Ort. Im Birkenweg wurde bei einem auf dem Grundstück abgestellten Peugeot die Heckscheibe eingeschlagen. Ca. 300 Meter Luftlinie weiter rissen die Randalierer Elemente eines Gartenzaunes in der Coburger Straße heraus und zertraten diese mutwillig. Der Schaden am Zaun wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Am Peugeot beläuft sich der Schaden auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf diese Tätergruppe nimmt die Polizeiinspektion Coburg entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 1. Mai 2022

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Neustadt bei Coburg. Am späten Samstagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg im Bereich des Bahnhofs einen 45- jährigen Mann mit seinem Pkw der Opel/Astra. Bei der Kontrolle konnten beim Fahrzeugführer deutliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Die Person verhielt sich absolut unkooperativ und verweigerte die Durchführung eines Drogenschnelltestes, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung positiv ausfallen, erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Pressebericht der Polizei Coburg vom 30. April 2022

Stadtgebiet Coburg

Trinkgelage im Hofgarten

Die Coburger Polizei wurde gegen 20.15 Uhr auf den Plan gerufen, da zwei junge Männer ihren Übermut in Form von einem "Trinkgelage" freien Lauf ließen. Die vor Ort angetroffenen Personen konnten nach Feststellung ihrer Personalien und einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis, dem die beiden nur widerwillig nachkamen, ihren Heimweg antreten. Zuvor mussten sie jedoch noch ihren hinterlassenen Unrat sowie Scherben von zerdepperten Flaschen beseitigen. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag zwischen 8.15 Uhr und 11.30 Uhr wurde in der Schlachthofstraße ein silberfarbener VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich einfach aus dem Staub und hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro.

Trunkenheitsfahrten

Gleich drei Alkoholfahrten innerhalb weniger Stunden deckten Coburger Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf.

Den Anfang machte ein 54-jähriger Fahrradfahrer, als dieser durch seine unsichere Fahrweise auf seinem Drahtesel in Bad Rodach, auf sich aufmerksam machte. Schnell war den Beamten klar warum, stolze 1,74 Promille hatte der Mann intus. Außerdem räumte er gegenüber den eingesetzten Beamten auch noch den Konsum von Betäubungsmitteln am Vortag ein. Seinen Heimweg konnte er dann zu Fuß fortsetzen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz ist die Folge.

Gegen 23.35 Uhr kontrollierten die Beamten eine 21-jährige Toyotafahrerin in der Oberen Klinge. Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnern führte bei der jungen Frau zu einem Test am Alkomaten. Dieser ergab einen Wert von 0,62 Promille.

Bei der Kontrolle einer 53-jährigen KIA-Fahrerin um kurz nach 4.30 Uhr in der Oberen Anlage fiel das Atemalkoholgerät mit einem Wert von 0,60 Promille etwas niedriger aus.

In beiden Fällen unterbanden die eingesetzten Beamten die Weiterfahrt der Damen und erstellten jeweils eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze, welche mit einem nicht unerheblichen Bußgeld sowie einem einmonatigen Fahrverbot geahndet wird.

Landkreis Coburg

Auffahrunfall

BAD RODACH – Ein Sachschaden im vierstelligen Bereich ist die Bilanz eines Auffahrunfalls in Roßfeld am Freitagmorgen. Um 5.45 Uhr befuhr der 40-jährige Lenker eines VW-Golf die Streufdorfer Straße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr der Mann gegen das Heck eines vorausfahrenden Kleintransporters, der verkehrsbedingt an der Einmündung zur St2205 stoppen musste. Durch den Zusammenstoß entstand nach ersten Einschätzungen ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aggressiver Seatfahrer verursacht Unfall und flüchtet anschließend

GRUB AM FORST – Zu einem Verkehrsunfall in Zeickhorn wurde eine Streife der Polizeiinspektion Coburg am Freitagabend gerufen. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Mercedes die B303 von Ebersdorf bei Coburg kommend und wollte nach rechts in die Gruber Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang fuhr plötzlich ein grauer Kleinwagen neben dem Mercedes und dessen Fahrer ständig hupte. Als der Mercedesfahrer daraufhin anhielt und den Fahrer des Seat Arosa auf sein Verhalten aufmerksam machen wollte, fuhr dieser plötzlich gegen das Heck des Mercedes und setzte daraufhin seine Fahrt unberührt fort. Dabei überfuhr er noch eine rote Ampel. Zu einer Gefährdung gegenüber dem Mercedesfahrer oder anderen Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Der Fahrzeughalter und vermutlich auch Fahrer des Wagens konnte jedoch nicht an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Coburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com