Pflanzen für mehr Sicherheit am Zebrastreifen

Am Zebrastreifen in der Ernststraße wurden zur Sicherheit der Fußgänger Pflanzenkübel aufgestellt. Diese sollen um die Kübel herum mittig auf den Überweg zulaufen und so für Autofahrer besser sichtbar sein.