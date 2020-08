Nur Mut: Jetzt noch bewerben

Im IHK-Bezirk Coburg treten zum Beginn des Ausbildungsjahres Anfang September 640 Jugendliche eine duale Berufsausbildung in Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen an. Damit ist laut Zwischenbilanz die Zahl der Vertragsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent zurückgegangen. Der Rückgang ist zwar deutlich, aber mit diesem Wert steht der Coburger IHK-Bezirk im bayernweiten Vergleich noch am besten da.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mussten in den Ausbildungsbetrieben die Termine für Vorstellungsgespräche und Auswahlverfahren sowie Azubi-Einstellungen nach hinten geschoben werden. "Deshalb suchen viele Unternehmen auch jetzt noch nach Auszubildenden und wir rechnen bis weit in den Herbst mit weiteren Vertragsabschlüssen", erklärt Friedrich Herdan, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Coburg. Er appelliert an junge Leute und deren Eltern, sich jetzt dezidiert mit allen Varianten der dualen Berufsbildung zu befassen, sich über das aktuelle Ausbildungsangebot zu informieren.

Karrierechancen

"Grundsätzlich ist der Ausbildungsstart bis 31. Dezember noch möglich und meine Bitte richtet sich an Ausbildungsbetriebe wie an Auszubildende, von dieser Möglichkeit rege Gebrauch zu machen, denn eine duale Berufsausbildung bietet beste Karriereperspektiven. Die herausragende Qualität der dualen Bildung und beruflichen Weiterqualifizierung schafft die Basis für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben mit vielen interessanten Aufstiegsmöglichkeiten", so Präsident Herdan.

Auch wenn derzeit in vielen Betrieben - insbesondere in Tourismus, Gastronomie, Hotellerie oder auch im Einzelhandel - die Bewältigung der Corona-Krise Priorität habe, bleibe die Wirtschaft doch immer auf dual gebildete Fachkräfte angewiesen: "Denn es gibt eine Zeit nach Corona!", so Herdan.

Um sowohl die heimischen Betriebe bei der Nachwuchsgewinnung zu unterstützen als auch jungen Leuten wirksame Hilfe bei Berufsorientierung und Bewerbung zu bieten, hat die IHK zu Coburg auf ihrer Homepage (https://www.coburg.ihk.de/) die Online-Plattform "IHK-Lehrstellen-Matching" gestartet. Hier sind viele noch unbesetzte Ausbildungsangebote in Stadt und Landkreis Coburg in 30 verschiedenen IHK-Berufen aufgelistet. Auszubildende und auch deren Eltern finden Informationen zu Ausbildungsinhalten und Anforderungen sowie die jeweiligen Stellenbeschreibungen, Adressen und Ansprechpartner der Ausbildungsbetriebe.

Bis Ende September ist außerdem an Wochentagen von Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr, die "IHK-Eltern-Hotline" geschaltet. Unter Telefon 09561/74 26 29 beantwortet der Leiter Berufliche Bildung der IHK zu Coburg, Rainer Kissing, individuell Fragen rund um die duale Berufsbildung, informiert über Ausbildungsmöglichkeiten in Industrie, Handel und Dienstleistung und gibt Tipps zu Berufswahl und -einstieg.

Wie jedes Jahr bietet die IHK zu Coburg Anfang Oktober eine Nachvermittlung an, im Rahmen dieser Aktion erhalten alle noch unversorgten Bewerber zahlreiche Angebote. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Aktuell sind im IHK-Bezirk noch 251 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz, dem stehen 507 freie Ausbildungsplätze gegenüber. Für jeden Bewerber stehen also rein rechnerisch zwei Lehrstellen zur Verfügung. "Damit bestehen trotz aktueller Schwierigkeiten gute Chancen, dass jeder ausbildungswillige und -fähige Schulabgänger ein passendes Angebot findet", betont IHK-Präsident Herdan.