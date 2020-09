Noch ein weiteres Hotel für Coburg?

Die Stadt Coburg ist offensichtlich für Investoren von Hotelneubauten ein interessanter Standort. Am Sonntagsanger wächst auf dem Gelände des früheren Autohauses ein Hotel empor, jetzt beantragte die Firma LDC Coburg GmbH & Co. KG mit Sitz in Oldenburg, auf dem Gelände des früheren Betonwerks Brockardt (Milchhofstraße 2) ein Bed-and-Breakfast-Hotel zu errichten. Geplant sind 105 Zimmer und 35 Autostellplätze.