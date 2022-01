So schnell kann's gehen, auch in Niederfüllbach: Nach einem Starkregenereignis im Jahr 2013 war die Unterführung der B303 unter der ICE-Abzweigung Richtung Coburg nicht befahrbar. Auf solche Wetterkapriolen müssen sich die Gemeinden in Zukunft öfter einstellen. Foto: Michael Stelzner