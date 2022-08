Niederfüllbach vor 1 Stunde

Wiese brannte lichterloh

"Wir hatten großes Glück": Anwohnerin im Kreis Coburg wird zur Heldin bei gefährlichem Brand

In Niederfüllbach (Landkreis Coburg) ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Freiflächen standen in Brand - eine Anwohnerin unterstützte die Feuerwehr tatkräftig und verhinderte das Schlimmste.