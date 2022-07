Das Spielzeugmuseum in Neustadt bei Coburg verfügt über eine einzigartige internationale Trachtenpuppensammlung. Diesen interkulturellen Grundgedanken greift das Museum in seiner neuen Veranstaltungsreihe „80 Tage Kultur.erleben“ auf und interpretiert diesen neu.

Wie das Spielzeugmuseum Neustadt mitteilt, können vom 19. August bis 6. November alle Generationen ein abwechslungsreiches und attraktives Veranstaltungsprogramm genießen – und bei einigen Programmpunkten können sich die großen und kleinen Besucher auch ganz persönlich ins Veranstaltungsgeschehen einbringen.

Urlaubsfotos gesucht

Ende August widmet das Museum eine ganze Woche lang der Reisekultur. Neben Vorträgen, Führungen, After Work und kreativen Angeboten bildet den Abschluss der Themenwoche die beliebte Spielezeit am Sonntag, 28. August, von 10 bis 17 Uhr. Zahlreiche Reisespiele laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Ebenso ist der KJR mit dem Greenscreen vertreten und bringt die Besucher mit einem kleinen Trick an den Urlaubsort ihrer Träume.

Außerdem möchte das Spielzeugmuseum gerne Urlaubsfotos aus aller Welt in dieser Woche seinen Besuchern präsentieren. Dafür ruft das Museumsteam alle reiselustigen Fotografen zum Mitmachen auf. Pro Person dürfen bis zu fünf Urlaubsbilder eingereicht werden – und zwar an info@spielzeugmuseum-neustadt.de. Bitte jedes Bild mit einer kurzen Beschreibung versehen, was darauf zu sehen ist, und wann es aufgenommen wurde. Annahmeschluss ist Sonntag, 14. August. Alle Teilnehmenden erhalten auch ein kleines Dankeschön.

Meine Sammlung und ich

Mitte September steht die Sammel.Kultur im Fokus der Veranstaltung „80 Tage Kultur.erleben“. In der Woche vom 13. bis 18. September haben alle kleinen und großen Sammler die Möglichkeit, eine Vitrine im Spielzeugmuseum Neustadt zu gestalten, in der sie ihr Lieblingsobjekt ihrer Sammlung ausstellen. In vielen Haushalten und Kinderzimmern schlummern bestimmt ganz persönliche Schätze, die nun einmal sechs Tage lang zusammen mit einer Schautafel der Öffentlichkeit im Spielzeugmuseum in Neustadt bei Coburg präsentiert werden können.

Jede Sammlung ist bedeutend, egal ob man Briefmarken, Steine, Bücher, Tassen, Magnete, Teddybären, Puppen oder ganz was anderes sammelt. Das Spielzeugmuseum Neustadt freut sich über zahlreiche Aussteller, die ihre klassische oder außergewöhnliche Sammelleidenschaft im Museum eine Woche lang präsentieren.

Wer seine Sammlung gerne im Museum präsentieren möchte, wendet sich bitte bis spätestens 29. August ans Museumsteam, entweder telefonisch unter 09568-5600 oder per E-Mail an info@spielzeugmuseum-neustadt.de.

Kinderflohmarkt am 24. September

Ende September dreht sich im Spielzeugmuseum Neustadt alles um die Kinder.Kultur. Dementsprechend lädt das Spielzeugmuseum Neustadt am Samstag, 24. September, von 10 bis 14 Uhr alle Kinder und ihre Familien herzlich zum Kinderflohmarkt ein.

Die beginnenden Sommerferien sind eine ideale Möglichkeit, um Kinderzimmer, Keller, Dachboden einmal gründlich nach Spielsachen, Kuscheltieren, Kinderbüchern und Kleidung zu durchforsten – da finden sich bestimmt einige tolle Sachen, die man zwar selbst nicht mehr braucht, aber über die sich andere Kinder sehr freuen würden.

Tische und Decken werden vom Museum kostenfrei gestellt. Eine Anmeldung für einen Standplatz ist bis zum 18. September möglich.

Alle weiteren Termine des umfangreichen Veranstaltungsprogramms „80 Tage Kultur.erleben“ finden sich auf der Webseite des Museums unter www.spielzeugmuseum-neustadt.de oder im Programmheft (kostenfreie Anforderung möglich).