Bei einem Unfall im Landkreis Coburg hat eine Seniorin am Dienstagnachmittag (7. Februar 2023) gleich zwei Straßenlaternen umgefahren. Danach machte sich die 74-Jährige aber einfach aus dem Staub.

Gegen 13.30 Uhr war die Rentnerin mit ihrem Auto in Neustadt bei Coburg auf der Bahnhofstraße in Richtung Rödental unterwegs. Im Bereich der Linkskurve zur Lindenstraße kam die Frau zu weit nach links und fuhr über die Verkehrsinsel.

Seniorin baut Doppel-Unfall in Neustadt bei Coburg

Von dort aus geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Gehweg gegen eine Straßenlaterne. Anschließend fuhr die Rentnerin auch noch quer über die Einmündung der Bahnhofstraße und stieß dort gegen eine weitere Straßenlaterne. Beide Masten knickten dabei vollständig um.

Trotz des Unfalls habe die 74-Jährige keine Anstalten gemacht, stehenzubleiben, berichtet die Neustädter Polizeiinspektion über den Vorfall. Stattdessen begab sie sich zu einer Werkstatt. Dort wurde sie aber später von der Polizei gefunden.

Aufgrund der Unfallflucht und den hohen Sachschäden an den Straßenlampen musste sie ihren Führerschein abgeben. Die Schäden an den Laternen betragen rund 8000 Euro. Am Auto der Unfallfahrerin entstanden Schäden um die 10.000 Euro.

