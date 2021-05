Schreckhaft erwachte eine Frau aus dem Stadtgebiet in Neustadt am Mittwoch (19. Mai 2021) in den frühen Morgenstunden, als eine schwarz gekleidete und maskierte Person mit Taschenlampe in ihrem Wohnzimmer stand. Nach dem Einbrecher fahndet nun die Coburger Kriminalpolizei.

Als die 62-Jährige den etwa 1,80 Meter großen Eindringling um kurz vor 4 Uhr früh bemerkte, flüchtete dieser nach Angabe der Polizei Oberfranken über die Rückseite des Gebäudes. Noch während sie den Notruf absetzte, entfernte sich ein unbekanntes Fahrzeug vom Anwesen aus der Karl-Bröger-Straße.

Einbruch in Neustadt bei Coburg: Sofortige Fahndung erfolglos

Neben dem Schrecken hinterließ der Einbrecher auch eine beschädigte Balkontüre. Ob der Täter etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. Beamte der Polizeiinspektion Neustadt B.Coburg und umliegenden Dienststellen konnten trotz sofortiger Fahndung den Unbekannten nicht mehr antreffen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Tel. 09561 645-0 sachdienliche Hinweise zu der Person und/oder dem Fahrzeug zu melden.

Symbolfoto: Christopher Schulz