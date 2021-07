Ladekabel auf Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus: Am Samstagnachmittag (3. Juli 2021) ist gegen 13.30 Uhr Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Thüringer Straße in Neustadt bei Coburg gestiegen. Der Qualm kam aus dem Küchenfenster im ersten Obergeschoss.

Nach Angaben der Polizei Neustadt bei Coburg wurden die Anwohner des Mehrfamilienhauses sofort evakuiert. In der Wohnung, aus der der Rauch kam, öffnete jedoch niemand die Tür. Deshalb musste die Feuerwehr die Tür mit Gewalt öffnen. In der Wohnung war niemand.

Feuerwehreinsatz wegen eines Ladekabels auf der Herdplatte

Grund für den starken Rauch waren ein Ladekabel sowie der Halter einer Küchenrolle, die auf einer eingeschalteten Herdplatte lagen. Nach dem Feuerwehreinsatz konnten alle Anwohner wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden beträgt rund 40 Euro. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Gegen die Bewohner der Wohnung wird eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit erstellt.

Vorschaubild: © Fachdozent/pixabay.com (Symbolbild)