Am Mittwochnachmittag (02. November 2022) ist es zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt bei Coburg gekommen, weil ein zweijähriges Mädchen ein Insantgericht in der Mikrowelle zubereiten wollte.

Laut Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg kam es zu dem Vorfall in der Kirchstraße, als die Zweijährige in einem unbeaufsichtigten Moment den Inhalt aus der Plastikverpackung in die Mikrowelle kippte und das Gerät anschaltete. Dabei fingen die getrockneten Instant-Nudeln Feuer und die Mikrowelle begann zu qualmen.

Mikrowellen-Brand in Neustadt - großer Schrecken, geringer Schaden

Die ausgerückte Feuerwehr hatte die Lage vor Ort schnell unter Kontrolle und brachte Mutter und Kind in Sicherheit. Beide wurden vorsorglich zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf lediglich 50 Euro geschätzt.

Vorschaubild: © Ronald Rinklef (Symbolbild)