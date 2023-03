In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 1 Uhr, meldete in Neustadt bei Coburg eine Anwohnerin ein Feuer im Hinterhof eines Wohnanwesens in der Coburger Straß. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag (6. März 2023) mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Innenraum eines dort geparkten VWs bereits völlig in Flammen. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte das Fahrzeug komplett aus. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Verletzt wurde durch das Feuer glücklicherweise niemand. Was seinen Ausbruch verursacht hat, ist noch unbekannt und aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Deshalb bittet die Kriminalpolizei Coburg um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Zeitraum des Vorfalls verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Coburger Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei ihr zu melden.

Aus der Region: Raubüberfall auf Tankstelle an der B4 - Polizei fasst Tatverdächtigen

Vorschaubild: © Mario Hoesel/Adobe Stock