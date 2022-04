Folgenschwerer Unfall wegen Insekt in Neustadt bei Coburg: Weil eine Hornisse durchs Fenster ins Auto flog, erschreckte sich ein 59-Jähriger stark, berichtet Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Er geriet demnach derart in Panik, dass er am Freitag (22. April 2022) gegen 11 Uhr in der Haarbrücker Straße das Lenkrad verriss, nach links von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben fuhr.

Leicht verletzt kam der Neustadter mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro, so die Polizei.