Mehrfamilienhaus in Coburg evakuiert: Herdplatte und Waffeleisen sorgen für Großeinsatz

Am Samstagmorgen (10. Juni 2023) ist es zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Coburger Stadtgebiet gekommen. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, hat eine angelassene Herdplatte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Vorderen Kreuzgasse für das Großaufgebot an Einsatzkräften gesorgt.

Auf dem Herd befand sich ein Waffeleisen, welches durch die Hitzeentwicklung in Brand geriet und die komplette Wohnung eines 41-Jährigen verrußte. Die Wohnungstüre musste durch Beamte der Polizeiinspektion Coburg aufgetreten werden. In der Wohnung selbst befanden sich glücklicherweise keine Personen. Ein Hund und zwei Katzen konnten durch die Beamten aus der Wohnung gerettet werden. Gleichzeitig wurde das Haus evakuiert.

Haus evakuiert: Ein Hund und zwei Katzen gerettet - Bewohner in Sicherheit

Die Coburger Feuerwehr brachte das glimmende Waffeleisen schnell unter Kontrolle. Benachbarte Wohnungen waren nicht betroffen, mussten aber durchgelüftet werden. Nachdem die Wohnungen gelüftet waren, konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück. Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden. Ein vorsätzliches Handeln schließen die Beamten aus. Der Sachschaden liegt bei etwa 500€.

Vorschaubild: © News 5/Patzak (Symbolbild)