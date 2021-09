Auf der Baustelle in der Julius-Popp-Straße in Coburg wurde am Wochenende (4. und 5. September 2021) ein Bauwagen aufgebrochen. Die Polizei Coburg berichtet, dass Unbekannte das Fenster der Bude aufgehebelt und einen Benzinkanister als Einstiegshilfe benutzt hatten.

Anschließend nahmen die Diebe zwei hochwertige Akkuschrauber mit - und einen Kasten Bier einer lokalen Brauerei. Insgesamt schätzten die Beamten den Entwendungsschaden auf 1.200 Euro. Dazu kommt ein Sachschaden von etwa 50 Euro.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, kann sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 melden.

