Meeder vor 4 Stunden

Erneuerte Strecke

Kreisstraße offiziell eröffnet - nach vier Monaten Bauarbeiten

Am Dienstag, 20. September, eröffnete Landrat Straubel offiziell die erneuerte Strecke der Kreisstraße CO 17 in Meeder. Nach vier Monaten Baustelle kann sie nun wieder befahren werden.