Landkreis Coburg: Glückliche Gewinnerin bei Aktion Mensch

Frau gewinnt 1,5 Millionen Euro

Teilnahme-Los dient Unterstützung sozialer Projekte

Seit Gründung mehr als fünf Milliarden Euro an Förderprojekte

Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 habe die Aktion Mensch bereits mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel dabei sei es, das Leben von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und für ein "besseres Miteinander in der Gesellschaft" zu sorgen. Hierbei hat eine Frau aus dem Kreis Coburg am 8. März 2023 einen hohen Betrag gewonnen, teilt die Aktion Mensch in einer Pressemeldung mit.

Eine Lotterieteilnehmerin aus dem Landkreis Coburg dürfte am Mittwoch (8. März 2023) wohl nicht schlecht gestaunt haben. Die 60-Jährige hat eine Summe in Höhe von 1,5 Millionen Euro bei Aktion Mensch gewonnen. Allein im letzten Jahr habe die Soziallotterie wöchentlich Beträge über insgesamt 3,5 Millionen Euro ausgeschüttet.

Doch nicht nur die Teilnehmer profitieren von der Lotterie: Die Aktion Mensch unterstützt durch die Einnahmen auch Menschen mit Behinderung in Bayern und andere Förderprojekte.

2021 seien 26,9 Millionen Euro in Inklusionsbetriebe, Wohnprojekte und Aktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, geflossen, heißt es.

