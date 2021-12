Grund genug, wenigstens per Foto adventliche und weihnachtliche Stimmung zu beschwören. Wie sieht es in verschiedenen Städten aus, die ebenfalls Neustadt heißen?

In loser Folge präsentieren wir stimmungsvolle Adventsmotive - wie hier aus Neustadt in Holstein. Die 1244 gegründete Küstenstadt inmitten der Lübecker Bucht ist am Rande der Holsteinischen Schweiz gelegen.

Das Zentrum des maritimen Lebens bildet der fjordähnliche Hafen, in dem sich Wassersport und Hafenumschlag begegnen. In unmittelbarer Nähe liegt der größte private Yachthafen mit Platz für über 1400 Yachten.

Stadtkirche am Rand des Marktplatzes

Die historische Innenstadt lockt mit dem zweitgrößten Marktplatz Schleswig-Holsteins, auf dem seit 128 Jahren ein Wochenmarkt abgehalten. Am Rande des Marktplatzes befindet sich die von weitem sichtbare imposante Stadtkirche im Stile der Backsteingotik und auch das Kremper Tor, das einzig erhaltene Stadttor.