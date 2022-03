In einem Supermarkt in der Callenberger Straße erschien am Samstag zum wiederholten Male ein Mann, der dort aufgrund eines vorausgegangenen Ladendiebstahls ein Hausverbot erteilt bekommen hat. Als der Mann durch die Marktleiterin daraufhin angesprochen wurde, begann er zu randalieren, warf mit Lebensmitteln um sich und verletzte zwei Personen durch Schläge und Tritte.

Platzverweis reicht nicht aus

Auch beim Eintreffen der alarmierten Polizei war der Mann "sehr aggressiv", wie es im Polizeibericht heißt. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Nach Abrücken der Polizeistreife musste diese jedoch nur fünf Minuten später erneut zum Supermarkt fahren, da sich der offensichtlich uneinsichtige Mann erneut dort aufhielt. Aufgrund des erneuten Erscheinens im Supermarkt wurde der Mann durch die Polizisten diesmal in Gewahrsam genommen.