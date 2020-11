An der Haltestelle Hindenburgstraße in Coburg hat am Donnerstagmorgen (05. November 2020) ein Omnibus der OVF Nürnberg Feuer gefangen.

Als die Polizei dort ankam, hatte der Busfahrer den Brand bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht. Fahrgäste waren derzeit nicht im Bus.

Fahrersitz im Bus brennt: Sitzheizung defekt

Grund für den brennenden Fahrersitz im Bus war, nach Angaben der Polizei Coburg in einer Pressemitteilung, ein Defekt in der Sitzheizung. Am Bus entstand durch das Feuer ein Schaden von 5000 Euro.