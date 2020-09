Nach der Wirtschaftsschule gibt es jetzt auch an der Fachoberschule/Berufsoberschule (FOS/BOS) in Coburg einen Corona-Fall: Wie das Landratsamt Coburg dem Tageblatt bestätigt hat, handelt es sich um eine Lehrerin, die positiv auf das Virus getestet wurde.

Dass es sich - anders als an der Wirtschaftsschule - um eine Lehrerin handelt, macht die Sache durchaus kompliziert. So müssen jetzt alle Schülerinnen und Schüler, die zuletzt von der Frau unterrichtet wurden, in Quarantäne. Somit sind gleich mehrere Klassen der FOS/BOS davon betroffen.