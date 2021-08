Lautertal vor 5 Minuten

Technischer Defekt

Technischer Defekt löst Brand in Solarpark aus: Mindestens 5000 Euro Schaden

Am Montag (2. August) löste ein technischer Defekt einen Brand in einem sogenannten Wechselrichter in einem Solarpark aus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen, bevor es größeren Schaden anrichtete.