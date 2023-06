Kritik an Coburger Open-Air-Sommer: Fans kollabieren bei Peter-Maffay-Konzert - "entsetzlich"

Coburger Open-Air-Sommer: Peter Maffay muss mehrfach Konzert unterbrechen

Fans kollabieren bei Auftritt am Schlossplatz - Stände haben kein Wasser mehr

bei Auftritt - Stände haben "Ohne Möglichkeit auf Schatten": Besucherin kritisiert Organisation des Events

"Bedauern Vorfälle sehr": Veranstalter äußert sich zu Vorwürfen

Rund 13.000 Fans waren am vergangenen Sonntag (18. Juni 2023) zum mehrstündigen Auftritt der deutschen Pop-Legende Peter Maffay auf den Coburger Schlossplatz gekommen. Das Konzert fand im Rahmen des äußerst beliebten alljährlichen Coburger Open-Air-Sommers statt, der heuer auch mit Stars wie Sting, Roland Kaiser, Kontra K und Lea lockt. Die Stimmung unter den Besuchern und Besucherinnen war äußerst ausgelassen, wie unsere Bildergalerie vom Maffay-Konzert zeigt. Doch nach dem Konzert gibt es gegenüber dem Veranstalter Kritik. Denn mehrfach unterbrach der 73-jährige Sänger seinen Auftritt, weil Fans kollabierten. Im Gespräch mit inFranken.de schildert eine Besucherin Szenen, die aus ihrer Sicht nicht hätten passieren müssen.

"Habe ich noch nie erlebt": Peter Maffay lässt eigenen Kühlschrank in Coburg freigeben, um Fans mit Flüssigkeit zu versorgen

Evelyn Gepp ist seit vielen Jahren großer Peter-Maffay-Fan und extra aus Hamburg nach Coburg angereist, um ihren Lieblingssänger zu sehen, wie sie erzählt. Sie selbst sei bereits seit 09.30 Uhr am Vormittag auf dem Schlossplatz gewesen, um Plätze in den vorderen Reihen zu ergattern. Es sei bei dem späteren Auftritt "sehr, sehr eng und sehr, sehr voll" gewesen, berichtet die 61-Jährige. Gleichzeitig habe die Hitze vielen Fans zu schaffen gemacht. Auch Maffay selbst hatte sich im Nachhinein auf Instagram zum Wetter in Coburg geäußert: "Die Sonne hat gestrahlt, kein Wölkchen am Himmel."

Wie die Hamburgerin und mehrere andere Besucher und Besucherinnen übereinstimmend berichten, sei es inmitten des Konzerts zu einem Problem gekommen. "Es gab an den Ständen ab einer gewissen Uhrzeit kein Wasser mehr", sagt Gepp. Ab 20.10 Uhr, das wisse sie aufgrund von eigenen Aufnahmen während des Auftritts, seien dann die ersten Personen im Publikum kollabiert. "Peter Maffay hat sofort reagiert, unterbrochen und die Security angewiesen, ihren eigenen Wasservorrat ins Publikum zu werfen, da standen überall Kisten. Gleichzeitig hat er den eigenen Crew-Kühlschrank freigeben lassen. Das fand ich sehr beeindruckend."

Gerade auf die "Reihen 10 bis 12, auf die hinteren Stehplätze und die Tribüne hat die ganze Zeit die Sonne geschienen, es gab keine Möglichkeit auf Schatten", berichtet die 61-Jährige. "Die Leute standen zugleich dicht gedrängt wie Ölsardinen, das war entsetzlich." Dass Wasser freigegeben werden musste, habe die regelmäßige Konzertbesucherin "noch nie erlebt". Sie übt Kritik am Veranstalter. "Da müssen Lösungen her. Entweder ich stelle Wasserspender auf oder erlaubt den Leuten, ihr eigenes Wasser mitzubringen. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht darf", so Gepp. Dass Personen bei Konzerten "wegen Nervosität mal kollabieren, ist ziemlich normal", betont sie. "Aber die Hitze wird ja die nächsten Jahre auch nicht besser. Da könnte man schon zumindest für Schatten sorgen, in dem man etwa Sonnensegel aufstellt."

Veranstalter und Gastronomen in Coburg "von der drückenden Hitze überrascht"

Die für den Open-Air-Sommer in Coburg zuständige Veranstaltungsservice Bamberg GmbH äußert sich auf Anfrage von inFranken.de zu den Vorfällen. "Viele Fans standen schon Stunden vor dem Einlass draußen vor den Toren, um die besten Plätze zu ergattern. Leider war dann die Hitze in Kombination mit der Aufregung wohl nicht für alle problemlos verkraftbar. Peter Maffay hat dankenswerterweise enorm respekt- und rücksichtsvoll auf die einzelnen Vorfälle reagiert und seine Darbietung kurz pausiert", schildert eine Sprecherin.

Sie räumt auch das Problem mit der Wasserversorgung ein. "Ab ca. 20.30 Uhr kam es leider zu einem Engpass von Mineralwasser auf dem Gelände, nachdem Peter Maffay dazu aufgerufen hatte, die Vorräte an die Menschen vor der Bühne auszugeben. Unsere Gastronomen, denen die Planung ihrer eigenen Vorräte unterliegt, wurden wahrscheinlich ebenso wie wir von der drückenden Hitze überrascht", erläutert sie.

"Zuvor war es ja warm, aber durch den Wind doch immer gut aushaltbar. Dass ausgerechnet der Sonntag nun so extrem daherkommt, war nicht absehbar", so die Perspektive des Veranstalters. Dass Besucher und Besucherinnen keine Getränke aufs Gelände mitnehmen durften, "hatten wir zuvor so kommuniziert, das ist richtig".

Coburger Open-Air-Sommer geht im August weiter - Veranstalter verspricht "Lösung dieses Problems"

Jedoch habe man "flexibel auf die Situation reagiert und den Sicherheitsdienst bereits am Samstag bei LEA angewiesen, Getränke unter 0,5 Litern nicht auszusortieren, sondern mit aufs Gelände zu lassen". Trinkwasserspender seien "bisher aufgrund der normalerweise ausreichenden Versorgung auf dem Platz noch kein Thema" gewesen. Dass Wasser ausginge, sei "ein Einzelfall". Zudem habe sich "durch die vielfach gewünschte Tribüne der Geländeplan in der Hinsicht verändert hat, dass wir die Gastro vorwiegend im hinteren Bereich platzieren mussten. Sicherlich ein Punkt, den wir jetzt im Nachgang mit den beteiligten Gewerken besprechen werden", heißt es.

Zu der Frage, warum man nicht etwa mithilfe von Sonnensegeln für Schatten gesorgt habe, erklärt die Sprecherin: "Wo fängt man dann an und wo hört man auf, wenn man unter freiem Himmel arbeitet? Menschen kaufen Karten für ein Open-Air-Konzert ja im Wissen, dass das Wetter so oder so ausfallen kann." Der Veranstalter rate "allen Besuchern immer, sich vorher über das Wetter zu informieren und entsprechende wetterfeste Kleidung oder in diesem Fall eben Sonnenschutz dabeizuhaben".

Es stünden aber in Hinblick auf die kommenden Konzerte im August "entsprechende Änderungen am Rollstuhlpodest zur Debatte". Die Veranstalter des Coburger Open-Air-Sommers "bedauern die einzelnen Vorfälle sehr und stehen bereits mit unseren sehr engagierten Gastronomen in Kontakt, um für den August eine ausreichende Versorgung und damit die Lösung dieses Problems sicherzustellen", so das abschließende Versprechen. Passend hierzu auch das Motto des Konzerts von Rapstar Kontra K am Samstag, 12. August 2023, auf dem Coburger Schlossplatz: "Der Sonne entgegen".