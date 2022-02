Coburg vor 25 Minuten

Theater-Tipp

Jugendstück "Was das Nashorn sah" in der Coburger Reithalle

Eine ungewöhnliche Annäherung an das Thema Holocaust bietet das Jugendstück "Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute" von Jens Raschke. In der Inszenierung von Birgit Eckenweber steht es auf dem Spielplan im Coburger Theater in der Reithalle.