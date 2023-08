Coburg : Hotel "Goldener Anker" schöpft neue Hoffnung - geht der Betrieb doch weiter?

Nachdem das Coburger Hotel "Goldener Anker" erst kürzlich seine endgültige Schließung bekannt gab, schöpfen die Betreiber des Traditions-Hotels wohl doch wieder neue Hoffnung. Aufgrund der "überwältigenden Resonanz" seit Verkündung der Schließung vor knapp zwei Wochen, gebe es demnach jetzt wohl doch "eine Möglichkeit zur Fortführung", wie die Betreiber am Samstag (28. Juli 2023) mitteilten. Vergangenen November war es in dem Coburger Hotel zu einem folgenschweren Brand mit hohem Sachschaden gekommen. Erst letzte Woche war es auch in Bad Windsheim zu einem verheerenden Brand gekommen, nachdem der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen hatte.

Update vom 01.08.2023: Hotel "Goldener Anker" in Coburg schöpft neue Hoffnung: "Gemeinsam neue Wege beschreiten"

"Mit großer Freude und einer Prise Hoffnung verkünden wir, dass das Hotel 'Goldener Anker', das seit 1905 in Familienbesitz ist, eine Möglichkeit zur Fortführung bekommt", teilen die Betreiber mit. Die Entscheidung, das Hotel zu schließen, sei demnach "ein einschneidender und bewegender Schritt" gewesen, den man vor gut zwei Wochen "mit großer Traurigkeit, aber auch in einem Anflug von Panik in Betracht gezogen hatte", heißt es weiter.

Obwohl die Versicherungsfragen, mit denen man nach dem Brandschaden zu kämpfen habe, noch immer eine große Belastung seien, schöpfe man jetzt wieder neue Hoffnung. "In den vergangenen Tagen haben wir mit großer Freude intensive Gespräche mit verschiedenen Partnern und Unterstützern geführt, die ein lebhaftes Interesse an der Erhaltung unseres geliebten Hotels bekundet haben", teilen die Betreiber mit. Das lasse die "Zuversicht wieder aufleben". Denn "durch das außergewöhnliche Engagement und die Solidarität unserer geschätzten Gäste, sowie der bedingungslosen Unterstützung seitens der Coburger Gemeinschaft", sei man nun wieder zuversichtlich, den Betrieb fortsetzen zu können.

Dafür müsse man jetzt "alternative Lösungen" finden. Aktuell sei man auch zuversichtlich, dass das klappt. "Die Energie und Kreativität, die in unseren Diskussionen mit möglichen Investoren und Partnern spürbar waren, haben unser Vertrauen in eine positive Zukunft gestärkt", erklären die Betreiber. "Wir sind zutiefst berührt von dem Enthusiasmus und dem Willen unserer potenziellen Unterstützer, die unsere Vision teilen und bereit sind, mit uns gemeinsam neue Wege zu beschreiten", heißt es vonseiten des Coburger Hotels "Goldener Anker". Weitere Nachrichten aus Coburg findet ihr hier.

Erstmeldung vom 14.07.2023: "Schmerzliche Entscheidung" - Hotel "Goldener Anker" in Coburg schließt endgültig

Als das Coburger Hotel "Goldener Anker" am 13. November 2022 von einem verheerenden Brand beschädigt wurde, war Inhaber Jörg Platsch gezwungen, seinen Betrieb vorübergehend zu schließen. Gegenüber inFranken.de teilte er mit, dass aus der vorübergehenden Schließung eine dauerhafte werde. "Es bricht uns das Herz, dass wir diese Tradition nun beenden müssen", schreibt das Hotel im Internet.

Ein Datum, wann das Hotel schließt, brauche es gar nicht: "Im Grunde haben wir schon seit November letzten Jahres geschlossen. Jetzt mussten wir leider die schmerzliche Entscheidung treffen, endgültig zu schließen", bedauert Jörg Platsch. Das Haus, welches seit 1905 in Familienbesitz ist und seit 2020 von ihm in vierter Generation geleitet wird, müsse verkauft werden. "Wir haben von der Versicherung ein Abfindungsangebot bekommen, was weit entfernt von den Wiederaufbaukosten vom Hotel liegt, das reicht nicht. Damit ist auch der Wiederaufbau vom Hotel unmöglich", sagt Platsch. Nach dem Brand hatte er viel Zuspruch und nette Worte der Stammgäste erfahren.

Das Hotel schließen zu müssen sei sicherlich kein schönes Gefühl, auch, weil die Mitarbeiter alle viel dazu beigetragen hätten. Diesen wird versprochen, dass man sie auf der Suche nach neuen beruflichen Chance unterstütze, so gut es geht. Er selbst habe sich schon zur Corona-Zeit einen Plan B zurechtgelegt: "Damals wusste ja auch keiner, wie es weitergeht, also habe ich eine zweite Firma gegründet, auf die ich mich jetzt konzentrieren will." Doch bevor er sich dem widmen kann, müsse er erst noch alles abwickeln und einen Käufer für das Gebäude finden.