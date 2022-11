Das Coburger Hotel "Goldener Anker" wurde in der Nacht zum 13. November 2022 von einem Brand verwüstet. Der Brand, der durch ein defektes Kühlgerät ausgelöst wurde, verursachte einen hohen Sachschaden und zwang das Hotel zur vorübergehenden Schließung.

Im Gespräch mit inFranken.de erzählt der Inhaber, wie es mit dem Familienbetrieb weitergeht und auf welche Weise zahlreiche Stammgäste ihm und seiner Familie in dieser schweren Zeit neue Kraft spenden.

Schwere Schäden im "Goldenen Anker" in Coburg - "geht in die Hunderttausende"

Vor gut einer Woche wurde Jörg Platsch, der mit seiner Familie im Hotelgebäude wohnt, mitten in der Nacht durch den Feueralarm geweckt: "Ich bin zum Eingangsbereich gelaufen, und stand auf einmal in dichtem Qualm", erinnert sich der Inhaber gegenüber inFranken.de an die Brandnacht. Nachdem er seine Familie gewarnt hatte, eilte Platsch zunächst zurück zum Feuer: "Ich habe noch versucht, etwas zu retten, aber dafür war es schon zu spät. Also bin ich auch rausgerannt", so Platsch.

"Bar, Frühstücksraum und Lobby sind ein Totalschaden", erklärt Platsch. Zudem sei der Brandschaden nur ein Teil des Problems, noch teurer sei die Beseitigung des Rußes, der sich in weiten Teilen des Hotels ausgebreitet habe: "Ganz genau wissen wir die Schadenshöhe noch nicht, aber es geht wahrscheinlich in die Hunderttausende."

Für Jörg Platsch, der den Familienbetrieb in vierter Generation betreibt, ist der Brand die neueste in einer Reihe von Herausforderungen, der er sich als Inhaber stellen muss: "Ich habe das Hotel im Januar 2020 von meinem Vater übernommen, gleich danach kam Corona, dann der Krieg in der Ukraine und damit einhergehend die Energiekrise. Und jetzt haben wir einen Brand".

Inhaber dankbar für Riesen-Unterstützung durch Stammgäste: "Das spendet viel Kraft"

Doch es gebe nicht nur Schlechtes zu berichten: "Wir bekommen derzeit viele Anrufe, E-Mails und Facebooknachrichten von unseren Stammgästen", erzählt Platsch. Von "Alles Gute beim Wiederaufbau" bis hin zu "Wo soll ich denn jetzt in Coburg übernachten" seien alle Formen aufmunternder Nachrichten dabei. Platsch und seine Familie seien dankbar für die Unterstützung in dieser schwierigen Phase: "Das spendet viel Kraft, die Sache anzugehen", schildert der Inhaber und fügt hinzu: "Wir haben tolle Gäste."

Diese Kraft werde man in der nächsten Zeit brauchen: "Die stark betroffenen Bereiche müssen komplett neu gemacht werden." Gerade die Verwüstung in der Lobby sei bedauernswert, da man diese erst vor einigen Jahren aufwendig renoviert habe.

Wie und wann genau es weitergehe, sei schwer abzusehen, eine Wiedereröffnung des "Goldenen Ankers" im kommenden März könnte jedoch möglich sein. Und einen wichtigen Hoffnungsschimmer bezüglich der Finanzierung gebe es bereits: "Die Gutachter der Versicherung haben sich den Schaden angeschaut, und zumindest schonmal eine mündliche Zusage für die Übernahme des Schadens gegeben."

