An den Schnuppertagen PLUS am Mittwoch, 20., und Donnerstag, 21. April, könnten sich Interessierte über Bachelorstudiengänge der Hochschule informieren und vor Ort ein bisschen Campus-Luft schnuppern – oder online vorbeischauen, erklärt die Hochschule Coburg.

"Ob im Bereich Bauen und Design, Soziales und Gesundheit, Technik und Informatik oder Wirtschaft: Die Hochschule Coburg bietet eine Vielzahl spannender Studiengänge mit besten Berufsperspektiven. Aber was genau sind die Inhalte des Studiengangs und wie läuft eigentlich so eine Vorlesung ab? Wie sind die Professorinnen und Professoren? Und wie ist das Leben der Studierenden in Coburg? Oder am Studienort Kronach?", wirbt die Hochschule.

An den Schnuppertagen könnten alle Interessierten die Hochschule und ihre Bachelorstudiengänge von Architektur bis Zukunftstechnologien kennenlernen – mit vielen Informationen zum Studium, Eindrücken vom Campus und Kontakt zu Profs und Studis. Es gebe Einblicke in die fachlichen Inhalte und die Gelegenheit, Hörsäle, Labore und Werkstätten zu besichtigen.

Auch das Motorsport-Team der Hochschule stelle sich vor: Das Formula Student Team CAT-Racing nimmt mit einem selbst konstruierten und gebauten Rennwagen an internationalen Wettbewerben teil und sei eine der Studentischen Initiativen, die das Hochschulleben in Coburg bereichern.

Wer die Stadt noch nicht kenne, bekomme bei den Schnuppertagen PLUS auch eine Stadtführung durch Coburg. Außerdem werde auch für Begleitpersonen ein Programm geboten.

Sie fänden zum einen direkt vor Ort statt: am Campus Friedrich Streib und dem Campus Design in Coburg sowie am Studienort Kronach, zudem aber auch in der Online-Plattform Zoom. Es gebe Info-Videos und Online-Live-Events, in denen sich die Studiengänge noch einmal vorstellen – für alle, die nicht nach Coburg oder Kronach kommen könnten oder sich über mehrere Studiengänge informieren möchten, heißt es.

Studierende zeigen demzufolge bei einem live übertragenen Rundgang den Campus und die Studienberatung beantworte in einer Online-Sprechstunde alle Fragen rund ums Bewerben und Studieren an der Hochschule Coburg.