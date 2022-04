Der nächste Girls’ und Boys‘ Day steht vor der Tür – am 28. April. Die Stadt Coburg berichtet, dass viele Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen auf der Suche nach Nachwuchskräften sind. Da ist der Aktionstag eine gute Chance, sich als Unternehmen sichtbar zu machen und für einen Tag dem Nachwuchs die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Beruf kennenzulernen.

Ziel ist es, Mädchen Berufe aus Technik, Naturwissenschaft oder Handwerk zu zeigen und Jungs für den sozialen Bereich sowie den Dienstleistungssektor zu begeistern. Denn noch immer ist es so, dass junge Menschen sich für einen vermeidlich „geschlechtstypischen“ Beruf entscheiden. Der Aktionstag will neue Perspektiven öffnen.

Und noch mehr: Arbeitsmarktforschende beobachten, dass immer die gleichen Berufe in der Gunst der Jungen und Mädchen weit vorne liegen. Der Aktionstag bietet die Möglichkeit, Jobs kennenzulernen, die sonst nicht im Rampenlicht stehen.

Nicht nur die Jugendlichen profitieren, sondern auch die beteiligten Unternehmen, Behörden und Organisationen: Der demografische Wandel führt dazu, dass immer mehr Stellen unbesetzt bleiben. Der Aktionstag vermittelt Kontakte zu jungen Menschen und bietet die Chance, sie für das Arbeitsfeld zu begeistern.

Im Arbeitskreis Girls’ Day und Boys’ Day in Stadt und Landkreis Coburg engagieren sich Institutionen, denen die Berufsorientierung ein wichtiges Anliegen ist. Sie ermutigen Firmen, Organisationen und Behörden aktiv, sich am Aktionstag zu beteiligen – und bieten Beratung sowie Unterstützung. Am Aktionstag besuchen die Mitglieder der beiden Arbeitskreise die Aktionen vor Ort. Auch in diesem Jahr gibt es ein vielseitiges Angebot für Mädchen mit mehr als 40 Aktionen. Selbst größere Städte hatten im vergangenen Jahr weniger Aktionen als Coburg zu bieten.

Anmelden für den Aktionstag kann man sich über die Internetseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de.

Am Vorabend, 27. April, um 17 Uhr, findet in der Digitalen Manufaktur in Rödental die Auftaktveranstaltung des Girls’ Day statt. Nach einem Impulsvortrag von Dr. Thomas Schutz zum Thema Nachwuchsgewinnung, ist Zeit für Austausch der Akteur*innen aus Unternehmen, Behörden, Schulen und Institutionen. Anmeldungen können unter www.coburg.de/auftakt-girlsday erfolgen.