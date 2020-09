Busfahrer in Coburg werden laut Verdi am Mittwoch (9. September 2020) ganztägig die Arbeit niederlegen. Damit soll nach Angaben der Gewerkschaft der gesamte Stadtbus-Verkehr lahmgelegt werden. Ziel der Gewerkschaft ist es, das Einstiegsgehalt für die Busfahrer um 3,50 Euro/Stunde zu erhöhen.

"Ein auch nur eingeschränkter Busbetrieb wäre im Hinblick auf eine zu erwartende Überfüllung in den Bussen in Zeiten der Corona-Pandemie nicht zu verantworten", heißt es dazu in einer Mitteilung der SÜC.

Am selben Tag werden außer in Coburg auch die Beschäftigten der kommunalen Busunternehmen in Aschaffenburg und Kirchweihtal zum ganztägigen Streik aufgerufen.