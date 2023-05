Diese 5 griechischen Restaurants in Coburg solltest du ausprobiert haben

Griechische Küche: Dadurch zeichnet sie sich aus

5 griechische Restaurants in Coburg: Hier kannst du Griechisch essen gehen

Aus der griechischen Küche sind vor allem das Gyros, Tsatsiki und Moussaka bekannt. Griechische Gerichte zeichnen sich dabei vor allem durch die Würzung aus. Häufig verwendete Gewürze sind Oregano, Thymian, Rosmarin und Knoblauch. Damit werden die Fisch- und Fleischgerichte sowie Gemüse gewürzt. Wir verraten dir, in welchen 5 Restaurants du in Coburg gut griechisch essen gehen kannst. Die Auswahl basiert dabei auf den Google-Bewertungen.

Griechische Küche und wo du sie in Coburg genießen kannst

1# "Der Imbiss" erhielt volle 5,0 Sterne. Auf der Speisekarte findest du Pita, Sandwiches, Greek-Style-Burger, Boxen-Gerichte, Pommes und Fleischgerichte. Es gibt auch vegetarische Optionen wie die vegetarische Pita oder die Zucchinitaler-Box. "Sehr guter griechischer Imbiss, echt lecker und mal was anderes", lobt eine Nutzerin.

Adresse: Lohgraben 4, 96450 Coburg

Lohgraben 4, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11:00 bis 20:00 Uhr. Samstag von 11:30 bis 18:30 Uhr.

Montag bis Freitag von 11:00 bis 20:00 Uhr. Samstag von 11:30 bis 18:30 Uhr. Telefon: 01511 0363856

01511 0363856 Webseite: https://de-de.facebook.com/derimbisscoburg/

2# Für das Restaurant Dionysos gab es 4,5 Sterne. Seit 2006 kannst du hier Spezialitäten aus Griechenland bekommen. Auch Vegetarier*innen können hier fündig werden. Neben Klassikern wie Gyros oder Calamari gibt es Spezialitäten des Hauses sowie Lammgerichte. Bei schönem Wetter kannst du dich mit hausgemachten griechischen Spezialitäten im gemütlichen Biergarten verwöhnen lassen. Das Lokal ist mediterran gestaltet, mit Wandgemälden und Steindekorwänden. Dazu schreibt ein Nutzer: "Die Inneneinrichtung ist in typisch griechischem Style eingerichtet. Die Bedienung ist freundlich. Die Speisekarte reichhaltig."

Adresse: Rosenauer Strasse 111, 96450 Coburg

Rosenauer Strasse 111, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr.

Montag bis Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr und von 17:00 bis 22:00 Uhr. Telefon: 09561 512320

09561 512320 Webseite: https://dionysos-coburg.de/

Auch hier gibt es leckeres griechisches Essen

3# Insgesamt 4,5 Sterne erhielt Costa's Taverna. In dem Restaurant sind besonders die Fischspezialitäten beliebt. Alle Speisen kannst du auch bequem zum Abholen bestellen. Auf der Speisekarte findest du außergewöhnliche und kreative Kombinationen wie geröstete griechische Pfefferonen an einem Bett aus Knoblauchflocken. Die griechischen Köstlichkeiten kannst du in einer harmonischen, entspannten und familiären Atmosphäre genießen. Dazu schreibt ein Nutzer: "Besonders schön ist auch das Ambiente, hier fühlt man sich fast wie auf einer griechischen Insel." Möchtest du deinen Geburtstag oder eine andere Feier in größerer Runde feiern, kannst du einen der Nebenräume reservieren. An heißen Tagen kannst du es dir im Biergarten gemütlich machen. Ein*e Nutzer*in lobt: "Mega leckeres Essen zu guten und angebrachten Preisen. Der Chef war schon am Telefon sehr nett und vor Ort noch netter. Ein sehr herzlicher Mensch, der seinen Job gerne macht."

Adresse: Hahnweg 1, 96450 Coburg

Hahnweg 1, 96450 Coburg Öffnungszeiten:

Telefon: 09561 75832

09561 75832 Webseite: https://costas-taverna.de/

4# Das Restaurant Pontos überzeugte mit 4,3 Sternen. Hier werden täglich griechische Gerichte frisch gekocht. Du findest auf der Speisekarte traditionelle kalte und warme Vorspeisen, Fischgerichte, Gerichte vom Grill, Ofen-Gerichte, Nudel-Gerichte und Nachspeisen. Für die kleinen Gäste gibt es kleinere Portionen. Der Biergarten lädt dich bei schönem Wetter ein, deine Speisen und Getränke draußen zu genießen. Ein Nutzer lobt: "Das Personal war freundlich und die Auswahl auf der Karte gut. Bestellt und in angemessener Zeit die Speisen bekommen. Es schmeckte richtig gut, vor allem schmeckte nicht alles "gleich", sondern war unterschiedlich gewürzt."

Adresse: Bahnhofstraße 3, 96450 Coburg

Bahnhofstraße 3, 96450 Coburg Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.

Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:00 Uhr. Sonntag von 11:30 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr. Telefon: 09561 6754516

09561 6754516 Webseite: https://pontoscoburg.de/

5# Für das Restaurant Dimitra wurden 4,1 Sterne vergeben. In dem seit 1990 bestehenden Restaurant erwarten dich griechische Fisch- und Fleischspezialitäten. Auf der Karte findest du neben den Klassikern auch zahlreiche Besonderheiten wie den sogenannten "Insel Teller" mit Gambas, Kalamaris und Cocktail Dip. "Super Bedienung, Essen ist auch sehr gut, Speisekarte ist sehr übersichtlich", lobt ein Nutzer. Ein anderer Nutzer schreibt: "Die Portionen sind auf jeden Fall sehr groß und absolut ausreichend."