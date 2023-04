Coburg: Schützengaststätte in Creidlitz feiert Wiedereröffnung

Seit September letzten Jahres war die Schützengaststätte im Coburger Stadtteil Creidlitz leer gestanden, jetzt hat das Warten ein Ende. Am Montag (1. Mai 2023) feiert der Schützenverein Creidlitz 1963 e.V. die Neueröffnung des Lokals.

Neuer Pächter gefunden: Schützengaststätte in Creidlitz macht wieder auf

"Wir sind sehr froh, dass wir Christian Leuchtmann als neuen Pächter für unsere Schützengaststätte gewinnen konnten", berichtet Oberschützenmeister Oliver Fidilio im Gespräch mit inFranken.de. "Die Schützengaststätte ist für die Creidlitzer ein wichtiger Treffpunkt und hatte für den Stadtteil schon immer einen hohen Stellenwert." Dabei spiele auch eine Rolle, dass es in Creidlitz "seit fünf Jahren" gar keine anderen fränkischen Gaststätten mehr gebe. Die vermehrte Schließung von Gastronomie und Traditionsgeschäften macht der Region seit längerem Sorgen. So hat ein Handwerksbäcker am 23. April 2023 alle Filialen geschlossen.

Der neue Pächter Christian Leuchtmann komme aus München. In der Creidlitzer Schützengaststätte werde der Koch seinen Gästen unter anderem fränkische und bayerische Spezialitäten sowie verschiedene Biere anbieten. Dabei lege er "viel Wert auf saisonale und frische Zutaten", erklärt Fidelio.

"Wir haben eine schöne Schützengaststätte mit einem schattigen Biergarten, in dem bis zu achtzig Personen Platz finden", so Fidilio. Der Saal des Schützenhauses könne zudem für Veranstaltungen mit bis zu 250 Personen genutzt werden. Die Creidlitzer Schützengaststätte werde vorerst immer mittwochs und freitags von 17 bis 21.30 Uhr, samstags von 14 Uhr bis 22 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet haben.