Filmereignis in Coburg und Neustadt für vernünftiges Publikum

"Ganz wie früher, nur anders", findet zum neunten Mal der Coburger Kinosommer statt. Orte der Filmvorführungen werden Coburg (Aquaria), Neustadt bei Coburg (Freizeitpark Villeneuve sur Lot) und Lichtenfels (Schützenplatz) sein. Mischa Salzmann (Salzmann-Senkel GbR), der als Leiter und Organisator für die Durchführung der bei den Menschen in der Region beliebten Veranstaltung verantwortlich zeichnet, meinte, dass am erfolgreichen Konzept festgehalten worden sei. Das bedeute: Es werden Filme präsentiert, die zwar schon im Kino gelaufen sind, aber so erfolgreich waren, dass sie gerne ein zweites und drittes Mal gesehen werden. Zugleich wolle man damit auch die Möglichkeit bieten, einen "verpassten" Streifen in einer besonderen Atmosphäre zu erleben. So weit zu seiner Aussage: "Ganz wie früher."

Mit "nur anders" meinte Salzmann das Hygienekonzept, das umgesetzt werden müsste, damit der Kinosommer überhaupt stattfinden kann. So ist die Höchstzahl der Besucher auf 200 in Coburg, 300 in Neustadt und 400 in Lichtenfels beschränkt. Ein wesentlicher Bestandteil der gesundheitlichen Vorschriften ist, dass den Besuchern ein fester Platz zugewiesen wird und es zwischen den markanten blauen Sesseln genügend Abstand gibt. Die staatlichen Auflagen gäben es her, dass kleinere Sitzgruppen zusammengestellt werden könnten, wenn die Eintrittskarten gemeinsam erworben worden seien, sagte Salzmann.

Wegen des höheren Aufwands wird Eintritt verlangt

Die Karten können online auf https://vivenu.com/seller/sase-gbr-1iwx oder an den Vorverkaufsstellen (in Neustadt: Kultur.werk.stadt; in Lichtenfels: Tourist-Information; in Coburg: Tourist-Info) erworben werden. Abendkarten sind nicht vorgesehen. Aufgrund der erhöhten Hygieneaufwendungen sehen sich die Veranstalter gezwungen, Eintritt zu erheben. Dieser variiert zwischen 5 Euro (Neustadt und Lichtenfels) und 15 Euro (Coburg). "Die Vorverkaufsstellen behalten sich vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben", erläuterte Salzmann weiter. Es sei gelungen, ein breites Angebot an Filmen zusammenzustellen. "Publikumsrenner" werden wohl die deutsche Filmkomödie "Das perfekte Geheimnis" und die Freddie-Mercury-Filmbiografie "Bohemian Rhapsody" werden, denkt der Organisator. Auch wenn Mischa Salzmann davon überzeugt ist, dass die Besucher der Vorführungen Umsicht und Vernunft walten lassen werden, betont er, dass dennoch auf eine restriktive Einhaltung der Vorschriften geachtet werde.

Hanna Fischer (Coburg Stadt und Land aktiv GmbH) erklärte in diesem Zusammenhang, dass ähnlich wie bei einem Besuch im Biergarten die Besucher auf dem Weg zu ihren Sitzplätzen oder zu den Toiletten einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Neustadts Zweiter Bürgermeister Martin Stingl (SPD) sagte über den Kinosommer in der Puppenstadt: "Wir mussten in Kauf nehmen, innerhalb des Freizeitparkes auf eine weniger beliebte Fläche umzuziehen, damit wir die Abstandsregeln einhalten können." Eine Lanze brach er für alle Gemeinden, die sich dieses Jahr nicht am Kinosommer beteiligen. "Wenn ich als Bürgermeister keine geeigneten Flächen habe, ist es eine absolut vernünftige Entscheidung, die Veranstaltung abzusagen", betonte Stingl.

Von Anfang an unterstützt die Sparkasse Coburg-Lichtenfels den Kinosommer. Deren Marketingleiter Rainer Engelhardt sagte, dass es ein fatales Signal gewesen wäre, wenn man sich in diesem Jahr der finanziellen Unterstützung entzogen hätte. "Das Leben muss weitergehen", meinte Engelhardt.

Kinosommer 2020 Informationen Genaue Hinweise zu Programm, Eintrittspreisen, Einlasszeiten und Hygienevorschriften können auf der Internetseite www.fraenkischerkinosommer.de in Erfahrung gebracht werden.

Die Termine im Einzelnen

Neustadt bei Coburg:

17. August: Das perfekte Geheimnis,

18. August: Onward: Keine halben Sachen,

19. August: Bad Boys For Life, 20. August: Joker

Coburg:

21. August: Leberkäsjunkie,

22. August: Das perfekte Geheimnis,

23. August: Der Junge muss an die frische Luft,

24. August: Knives Out - Mord ist Familiensache,

25. August: Die kleine Hexe,

26. August: Jojo Rabbit,

27. August: Lindenberg: Mach dein Ding!,

28. August: Das perfekte Geheimnis,

29. August: Bohemian Rhapsody,

30. August: Rocketman