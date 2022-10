Am Donnerstagmorgen (13. Oktober 2022) hat ein bislang unbekannter Autofahrer an seinem Geschlechtsteil manipuliert - während er gegen 8.30 Uhr an einer Gruppe von drei jungen Frauen im Coburger Weichengereuth vorbeifuhr.

Die drei Frauen (im Alter von 21 und 24 Jahren) waren zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg von der Frankenbrücke in Richtung Weichengereuth unterwegs. Am Ende der Abfahrtsrampe liefen sie in Richtung Süden, als der bis dahin unbekannte Autofahrer neben ihnen anhielt, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Mann hält neben Frauengruppe an - und "manipuliert an seinem Geschlechtsteil"

Dabei bemerkten die Frauen, dass der Mann keine Hose trug - und sein Geschlechtsteil in der Hand hielt. Die Frauen liefen daraufhin schnell weiter und verständigten die Polizei, das Auto fuhr davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung sowie Exhibitionistischer Handlungen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Folgende Details sind bislang bekannt:

Auto : Silberner Van mit Coburger Zulassung, Modell älteren Baujahres

: Silberner Van mit Coburger Zulassung, Modell älteren Baujahres Alter des Mannes : Etwa 35 Jahre

: Etwa 35 Jahre Aussehen: dunkelbraune, kurze Haare

Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. Am Donnerstagmorgen verlief eine erste Fahndung nach dem Van und dessen Fahrer im Coburger Stadtgebiet ohne Erfolg.

