Nach den erfolgreichen Wahlergebnissen bei verschiedenen Landtagswahlen streben die Freien Wähler Höheres an: die Mitwirkung im Bundestag. Einen Schritt dazu gab es bei der Bundeswahlkreismitgliederversammlung aus dem Wahlkreis Coburg-Kronach. Dort wurde Rainer Möbus einstimmig zum Direktkandidat für die Bundestagswahl bestimmt. Die Wahl fand in einer Veranstaltungsscheune im Rödentaler Stadtteil unter Einhaltung der Corona-Auflagen statt. "Das habe ich mir vor 14 Tagen nicht träumen lassen", sagte der 59-jährige Bad Rodacher. Er ist Geschäftsführer der Rodacher Fruchtsäfte GmbH und hat kommunalpolitische Erfahrung als Stadtrat und Kreisrat. Möbus riss einige Themen an, mit denen er im Wahlkampf antreten wolle und die er in Berlin vertreten möchte. Dazu gehörte auch der Bahn-Lückenschluss nach Thüringen. "Am besten durch Bad Rodach", meinte Möbus.

Christian Gunsenheimer, der Vorsitzende der FW-Kreisvereinigung Coburg, attestierte Möbus Leidenschaft und Kompetenz. Das Zusammengehen mit der Kreisvereinigung Kronach (vertreten durch den Vorsitzenden Tino Vetter) finde er sehr gut, meinte Gunsenheimer. Rödentals Bürgermeister Marco Steiner sagte: "Ich werde Rainer Möbus von ganzem Herzen unterstützen." Der FW-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig sagte: "Wir sind keine Modeerscheinung. Deshalb ist die Chance, im Bundestag vertreten zu sein, so groß wie nie zuvor."