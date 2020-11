Es war wie jedes Jahr ein schönes Spektakel, als am Montag auf dem Coburger Marktplatz der Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Viele Passanten blieben stehen und beobachteten, wie das eingespielte Team aus Grünflächenamt, CEB sowie einem privaten Kranbetrieb die knifflige "Operation" durchführten. Schaulustige gab's zuvor auch schon in der Ketschengasse, durch die der Baum - liegend auf einem Lkw und eskortiert von der Polizei - in "Coburgs gute Stube" gebracht wurde. Das alles suggerierte zumindest ein bisschen Normalität in diesen schwierigen Zeiten.