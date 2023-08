Die Geschäftsführung der Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG aus Ebersdorf (Landkreis Coburg) hatte am Freitag (12. Mai 2023) einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Coburg gestellt. Das teilte das Traditionsunternehmen damals in einer Pressemitteilung mit.

"Die Entscheidung, mit der Firma in die Eigenverwaltung zu gehen, war für uns sowohl geschäftlich als auch persönlich eine äußerst schwierige, aber leider notwendige Maßnahme", wurde der Geschäftsführer Erik Stammberger zitiert. Nun ist klar: Die Konsequenzen für viele der 230 Beschäftigten am Standort werden drastisch sein. Denn das erarbeitete Sanierungskonzept sieht die Schließung der kompletten Produktion in Frohnlach vor.

Update vom 02.08.2023: Polstermöbelproduzent mit drastischem Sanierungskonzept - Schließung in Frohnlach geplant

Das Insolvenzgericht Coburg habe "mit Beschluss vom 1. August 2023 das Insolvenzverfahren der Firma Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG wie beantragt in Eigenverwaltung eröffnet", heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch, dem 2. August 2023. Mit der Eröffnung des Verfahrens erfolge "planmäßig der nächste Schritt auf dem Weg zur Sanierung des Unternehmens". Die Traditionsfirma wolle sich "strategisch neu ausrichten", erklärt der Polstermöbelproduzent. Erst Ende Juli musste ein anderer Möbelhersteller aus Coburg Insolvenz anmelden.

Am Freitag, dem 21. Juli 2023, habe die Geschäftsleitung "gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung die Belegschaft über die Notwendigkeit eines Sanierungskonzeptes informiert". Derzeit werde die Umsetzung des Sanierungskonzeptes mit dem Betriebsrat verhandelt, so W. Schillig. Es sehe unter anderem vor, "die Produktion in Frohnlach zu schließen". Am Heimatstandort in Ebersdorf-Frohnlach soll nur noch die Zentrale der Firma mit der Verwaltung sowie Entwicklung und Vertrieb bestehen bleiben. Das Unternehmen lässt nach eigenen Angaben an verschiedenen Standorten Sofas, Liegen und Sessel herstellen.

"Diese einschneidenden Maßnahmen sind für die Fortführung des Unternehmens leider unumgänglich. Noch im August planen wir auch den Insolvenzplan bei Gericht einzureichen", wird CEO Stammberger zitiert. "Ein weiterer, wesentlicher Teil des Konzeptes ist die Optimierung der Prozesse und die Reduzierung der Komplexität in allen Bereichen", so W. Schillig weiter. Das erklärte Ziel sei es, das Unternehmen "schnellstens auf stabile Beine zu stellen" und damit "langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern". Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Coburg findet ihr hier.

Erstmeldung vom 16.05.2023: "Leider massiv verändert" - Geschäftsführer von Ebersdorfer Möbelhersteller äußert sich zu Insolvenz

Der Geschäftsbetrieb werde ohne Unterbrechung fortgeführt und auch die Kundschaft könne bestellen und werde beliefert, wie es in der Mitteilung heißt. Man wolle um die Zukunft des Unternehmens "kämpfen", so Stammberger. "Die wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich leider massiv verändert. Eine kostendeckende Fertigung ist auf der jetzigen Basis dauerhaft nicht mehr möglich." W. Schillig habe in den vergangenen Jahren "mit zwei Lockdowns, signifikant steigenden Energiepreisen und exorbitant in die Höhe schnellenden Rohstoffpreisen zu kämpfen" gehabt. Aktuell verzeichne man zudem eine "extreme Kaufzurückhaltung".

"Erschwerend kommt die Saisonkurve dazu, denn in den warmen Monaten werden nochmals weniger Möbel gekauft, das sogenannte 'Sommerloch' steht also noch bevor", so das Traditionsunternehmen weiter. "Die immer noch ungeklärten Fragen im Hinblick auf sichere Energieversorgung sowie die geopolitischen Unsicherheiten drücken die Stimmung zusätzlich." In den kommenden Wochen werde nun "in Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen an einem umfassenden Sanierungskonzept gearbeitet", heißt es. Im Kreis Coburg hat erst Ende April eine Bäckerei-Kette alle Filialen nach Insolvenz geschlossen.

Die aktuell 230 Beschäftigten am Standort Frohnlach erhielten bis Ende Juli Insolvenzgeld. In jedem Falle werde man "personelle Anpassungen vornehmen müssen" sowie "Prozesse verschlanken", so Stammberger. "Meine ganze Familie war in drei Generationen immer mit Leidenschaft dabei, denn unser Herz schlägt für Sofas", wird der Geschäftsführer zitiert. Der Sanierungsprozess - so der Anspruch - soll "zum Erfolg werden". Das Familienunternehmen W. Schillig wurde eigenen Angaben 1949 als Korbmacherei gegründet und lässt an mehreren Standorten Sofas, Liegen und Sessel produzieren.