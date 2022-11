Ebersdorf bei Coburg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Auto gerät in den Gegenverkehr - Frau wird bei Unfall eingeklemmt

In Ebersdorf bei Coburg kam es am Dienstagnachmittag (15. November 2022) zu einem schweren Unfall, bei dem eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt wurde.