Dörfles-Esbach: Gemeinde stellt Warnschilder zu Hundeködern auf - "mit Rasierklingen"

Dörfles-Eschbach: Warnung vor "Hundeködern mit Rasierklingen"

Gemeinde alarmiert - Tierquäler in Tongrube?

Bürgermeister besorgt: "Viele gehen hier spazieren"

In der Gemeinde Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg werden Hunde-Halter durch Schilder seit einiger Zeit vor gefährlichen Ködern gewarnt. Am Donnerstag (29. Juli 2023) sprach inFranken.de mit dem Bürgermeister über den Anlass für die ernste Maßnahme.

Dörfles-Esbach: Schilder warnen vor "Hundeködern mit Rasierklingen"

"Achtung!" heißt es auf den Schildern, welche das Ordnungsamt von Dörfles-Esbach in der alten Tongrube aufgestellt hat. Darunter die ausdrückliche Warnung: "Es wurden in diesem Bereich Hundeköder mit Rasierklingen gefunden." Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt Bürgermeister Torsten Donahlek (UBV): "Diese Maßnahme hat die Gemeinde vor rund acht Wochen ergriffen, nachdem einige Mitbürger vom Fund solcher Köder in der Tongrube berichteten."

Konkrete Hinweise habe die Gemeinde Dörfles-Esbach, wie Donahlek betont, allerdings nie zu Gesicht bekommen. So sei ihm kein Fall bekannt, bei dem ein Hund klar erkennbar durch einen solchen Köder verletzt oder gar ums Leben gekommen sei. Immer wieder trachten Hundehasser den Vierbeinern mit Ködern nach dem Leben, so etwa vor einigen Wochen in Aschaffenburg.

Trotzdem will er die Schilder stehen lassen: "Viele Menschen gehen hier mit ihren Hunden spazieren, wir wollen Einwohner dadurch sensibilisieren", stellt der Bürgermeister klar. Zudem habe man seitdem keine weiteren Hinweise auf gefährliche Hundeköter erhalten, was für Donahlek darauf hindeuten könnte, dass eventuelle Täter durch die Schilder abgeschreckt wurden. In jüngster Zeit trieb in der Gemeinde ein Tierquäler sein Unwesen, welcher ganze 75 Hühner tötete. Mehr Nachrichten aus dem Kreis Coburg findet ihr hier.