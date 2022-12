Ein 23-jähriger Ladendieb hat im Anschluss an seine Festnahme am Mittwochnachmittag (28. Dezember) auf der Coburger Polizeidienststelle randaliert.

Gegen 16.00 Uhr entwendete er zunächst ein Paar Handschuhe aus einem Bekleidungsgeschäft in der Hindenburgstraße in Coburg. Ein 13- und ein 14-jähriger Kunde bemerkten den Diebstahlversuch und alarmierten die Marktleitung. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute, berichtet die Polizeiinspektion Coburg.

Jungs beobachten versuchten Diebstahl - und alarmieren Polizei

Die beiden Jungen, die den versuchten Ladendiebstahl beobachteten, erkannten den Täter am Coburger Bahnhof wieder - und verständigten umgehend die Polizei. Dort trafen die Beamten trafen den 23-Jährigen an.

Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass er am selben Nachmittag schon in zwei weiteren Läden geklaut hatte. Das Diebesgut führte der 23-Jährige noch mit sich. Insgesamt entwendete er in drei Geschäften Ware mit einem Gesamtwert von etwa 380 Euro.

Zudem war der Mann mit zwei Messern unterwegs, weswegen die Beamten wegen Diebstahls mit Waffen ermitteln. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf die Polizeidienststelle: "Dort randalierte er im Verwahrraum und beschädigte die Einrichtung. Zudem beleidigte er einen Polizisten", heißt es vonseiten der Polizei. Gegen den 23-Jährigen wird nun in drei Fällen wegen Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung sowie Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten ermittelt.

Vorschaubild: © 4711018 / Pixabay