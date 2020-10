Musik, Bier und leckeres Essen: All das soll es noch im Oktober geben. Der Veranstaltungssommer 2020 neigt sich dem Ende zu. Die Corona-Pandemie hat vor kaum einem Event haltgemacht. So gut wie alle Ereignisse im diesjährigen Veranstaltungskalender mussten abgesagt werden, bedauert Florian Eckart, Projektmanager bei der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, in einer Pressemitteilung. Das betraf auch die jährlich an einem anderen Ort in der Region stattfindenden Genusstage Coburger Land, welche seit 2012 mit regionalen Spezialitäten normalerweise Tausende Besucher an einem Wochenende anzogen. "Um dennoch ein Zeichen zu setzen, dass das gesellschaftliche Leben weitergeht", wie es in der Pressemitteilung heißt, habe sich die Genussregion Coburger Land dazu entschieden, eine Online-Version der Genusstage - die Genusstage to go - anzubieten. "Uns war es wichtig, nicht in Passivität zu verfallen", sagt Florian Eckardt vom Regionalmanagement, zu welchem auch das Netzwerk der Genussregion gehört. "Vor allem für unsere Partnerbetriebe in der Genussregion wollten wir eine Aktion anbieten. Für viele der regionalen Anbieter sind durch die abgesagten Märkte und Veranstaltungen wichtige Absatzkanäle weggebrochen. Diesen wollten wir eine Plattform bieten", erklärt Eckardt weiter, welcher mit seinem Kollegen Tobias Gruber das Konzept der Genusstage to go im Zeitraum vom 24. Oktober bis 1. November umsetzen wird.

Dazu gibt es Leckeres, das man abholen kann

Den Auftakt macht am 24. Oktober ein Musikstream, in welchem drei Bands der Region jeweils 45 Minuten auftreten werden. Für Stimmung zu Hause sorgen dabei Mario Bamberger mit seinen Gaudi Buben, die Coverband Faltenrock sowie die Original Prinz Albert Blasmusik, kurz OPA. Moderiert wird der Stream von Andreas Leopold Schadt. Hierzu können "Brotzeit Düdn" mit Produkten aus der Genussregion Coburger Land genossen werden. Neben dem Klassiker "Braten" und "Brotzeit" wird es auch eine vegetarische Variante geben. Diese Tüten mit leckeren Produkten können ab sofort auf der Homepage der Genussregion www.genussregion-coburg.de bestellt und am 24. Oktober in einem "drive in" abgeholt werden. Auf der Homepage bieten zudem verschiedene Partner der Genussregion Produkte und Aktionen an. Neben Genussführungen und Aktionswochen gibt es auch eigens für die Genusstage neu kreierte Produkte.

Die Genussregion Coburger Land ist ein Netzwerk aus regionalen Lebensmittelhandwerkern, Gastronomen und Herstellern von Spezialitäten, das 2011 unter der Federführung des Regionalmanagements ins Leben gerufen wurde. Zu den mittlerweile über 75 Partnern zählen Bäcker, Fleischer, Brauer, Imker, Direktvermarkter und Gärtner sowie gastronomische Einrichtungen und Hotels. Ziel der Genussregion ist es, die Netzwerkpartner durch gemeinsames Marketing und den Aufbau neuer Vertriebsmöglichkeiten zu unterstützen. Genau dafür wurde jetzt dieser besondere Weg gefunden.