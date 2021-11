Coburg vor 13 Minuten

Nachfolge

Der Nachwuchs macht sich ans Werk

In vielen Handwerksbetrieben steht in den kommenden Jahren ein Generationenwechsel an. Das stellt manchen familiengeführten Betrieb vor Existenzprobleme. Doch es gibt auch Sprösslinge, die gerne in die Fußstapfen der Eltern treten.