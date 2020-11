Über 80 Ehrenamtliche sind im Mai dem Aufruf des Koordinierungszentrums Bürgerliches Engagement des Landkreises Coburg nachgekommen und haben insgesamt 4071 Community-Masken für ehrenamtliche Helfer genäht, die während der Corona-Krise beispielsweise ältere Menschen durch Einkäufe etc. unterstützen. Die ehrenamtlich genähten Masken gab es für die ehrenamtlichen Helfer natürlich kostenlos - getreu dem Motto "Ehrenamtliche nähen für Ehrenamtliche".

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden die Masken weiterhin an Ehrenamtliche der Seniorenbüros, Nachbarschaftshilfen, Jugendpflegen, Helferkreise und in einigen Quartieren des Landkreises ausgegeben.

"Von unschätzbarem Wert"

"Auf unsere Ehrenamtlichen im Coburger Land ist zu 100 Prozent Verlass, sie packen an und helfen uneigennützig, wo es geht. Gerade in der jetzigen Zeit sind ehrenamtliche Helfer wichtig und von unschätzbarem Wert. Danke an alle Näherinnen", freut sich Tanja Altrichter vom Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement.

Gerade jetzt, wo die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (Sars-CoV-2) inzwischen in nahezu allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik ansteigt, möchten die ehrenamtlichen Näherinnen nochmals auf die Wichtigkeit der Community-Masken hinweisen und starten in Stadt und Landkreis Coburg eine Plakataktion mit dem Motto "Danke fürs Tragen!".

"Zeichen der Solidarität"

"Es ist ein ganz tolles Zeichen der Solidarität, dass gerade jetzt die Ehrenamtlichen, die diesen Schutz für andere Menschen genäht haben, auch zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen aufrufen", bedankt sich Landrat Sebastian Straubel - nicht nur noch einmal für das Nähen, sondern auch für das Engagement, gemeinsam auf die Bedeutung des Mund-Nasenschutzes aufmerksam zu machen.

Das Projekt war nur möglich, weil die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Coburg die Idee der beiden Initiatoren Hans-Joachim Lieb (Kreisrat) und Dr. Wolfgang Hasselkus (Kreisrat und Seniorenbeauftragter des Landkreises Coburg) großzügig finanziell förderte. red