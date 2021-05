Baumarkt-Brand in Creidlitz: Gegen 10 Uhr ist es am Samstag (22. Mai 2021) zu einem Brand in einem Baumarkt in Creidlitz gekommen. Wie die Polizei Oberfranken berichtet, entstand nach ersten Schätzungen und insbesondere durch die Rauchentwicklung ein Sachschaden im sechsstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein aufmerksamer Kunde informierte gegen 10 Uhr die Mitarbeiter des Baumarktes im Fabrikweg über die Rauchentwicklung im Gebäude. Nahezu gleichzeitig löste auch die Brandmeldeanlage des Marktes aus.

Massive Rauchentwicklung in Creidlitzer Baumarkt: Flammen an Verkaufsregalen

Als die alarmierten, umliegenden Feuerwehren kurz darauf eintrafen, stellten die Einsatzkräfte im Inneren des Marktes eine massive Rauchentwicklung fest. Die wenigen anwesenden Kunden hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Nur wenige Zeit später hatten Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten die Flammen an zwei Verkaufsregalen gelöscht.

Insbesondere durch den verursachten Ruß, der sich im gesamten Gebäude verteilt hatte, wurde der Großteil des Baumarkt-Sortiments in Mitleidenschaft gezogen. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich geschätzt im sechsstelligen Eurobereich bewegen. Insgesamt befanden sich rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei und des Technischen Hilfswerks am Brandort. Während der Löscharbeiten war die Zufahrtsstraße zum Baumarkt gesperrt.

Der Kriminaldauerdienst aus Coburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen können die Polizisten eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen.

Brandstiftung möglich: Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalbeamten bitten um Hinweise von Zeugen, die sich am Samstagvormittag in dem Baumarkt in der Fabrikstraße in Creidlitz aufgehalten haben. Insbesondere möchte sich der Kunde, der die Mitarbeiter des Marktes über die Rauchentwicklung informiert hatte, als wichtiger Zeuge bei der Kripo in Coburg unter der Tel. 09561 645-0 melden.

Die Corona-Regelungen für Bayerns Baumärkte sorgen für Verwirrung. Wir erklären, welche Regeln aktuell gelten.