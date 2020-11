Blickt zuversichtlich nach vorne: "Brinarina" in ihrem neuen Geschäft im Münzmeisterhaus.

Es fühlt sich komisch an, in diesen Zeiten eine Ladeneröffnung zu feiern", sagt Sabrina Kerscher. Seit dieser Woche befindet sich ihr Stoffladen im Münzmeisterhaus. Die Selfmade-Geschäftsfrau ist umgezogen, von der Herrngasse in die Ketschengasse, von 46 Quadratmeter auf 100 Quadratmeter.